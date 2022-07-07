الحاج البريطاني الذي سار على قدميه للمشاعر يكشف عن رحلته المقبلة ومصير "العربة والكلب"

قال الحاج البريطاني آدم محمد الذي جاء ملبيًا نداء ربه لأداء فريضة الحج من بريطانيا باتجاه المشاعر المقدسة سيرًا على الأقدام: الحمد لله تحققت أمنيتي في أداء فريضة الحج، وأنا اليوم مرتديًا الإحرام وأقف في مشعر منى أُؤدي مناسك الحج.
وأضاف كاشفًا عن رحلته القادمة وخطته عقب انتهاء موسم الحج أنه سوف يعود إلى المملكة العربية السعودية في فصل الشتاء والبدء في رحلة ثانية نحو المسجد الأقصى والصلاة فيه.
وحول العربة التي كان يجرها والكلب الذي رافقه طوال رحلته أشار الحاج آدم أنه سيبقي العربة في المملكة، كونه سيأخذها في رحلته المقبلة، وأما الكلب فيعيده إلى بريطانيا.
وختم حديثه: أشكر أبناء المملكة العربية السعودية فردًا فردًا، والقيادة الرشيدة التي غمرتني بكرمها المعهود عند جميع المسلمين، وأنني اليوم أرفع أكف الضراعة والدعاء لله عز وجل أن يحفظ قيادة المملكة وشعبها من كل سوء، وأن يتقبل الله من الحجاج حجهم.