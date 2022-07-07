الحاج البريطاني الذي سار على قدميه للمشاعر يكشف عن رحلته المقبلة ومصير "العربة والكلب"

وختم حديثه: أشكر أبناء المملكة العربية السعودية فردًا فردًا، والقيادة الرشيدة التي غمرتني بكرمها المعهود عند جميع المسلمين، وأنني اليوم أرفع أكف الضراعة والدعاء لله عز وجل أن يحفظ قيادة المملكة وشعبها من كل سوء، وأن يتقبل الله من الحجاج حجهم.