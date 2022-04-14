محليات

"الحارثي": أكثر من 500 مراقب أمن وسلامة لإدارة الحشود البشرية في الحرم المكي

أكد العمل على تهيئة الممرات للأجواء التعبدية لقاصدي المسجد الحرام
"الحارثي": أكثر من 500 مراقب أمن وسلامة لإدارة الحشود البشرية في الحرم المكي
المسجد الحرام
سبق
سبق

قال وكيل مساعد الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ في المسجد الحرام، فايز الحارثي: هناك أكثر من 500 مراقب أمن وسلامة لإدارة الحشود البشرية في الحرم المكي.

وأضاف، في تصريحات لـ"الإخبارية"، اليوم الخميس: يتواجد أفراد الأمن والسلامة في هذه الممرات لمنع الصلاة أو الجلوس أو الأكل والشرب داخلها، لتهيئة الأجواء التعبدية لرواد وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح أن طاقم العمل يبلغ أكثر من 500 مراقب أمن وسلامة داخل المسجد الحرام والمرافق التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، مثل مجمع الملك عبد العزيز، وكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين، ومكتبة الحرم المكي الشريف.

وأكد "الحارثي" أن هذه الكوادر وطنية ومدربة ومؤهلة ولديها فن التعامل مع المعتمرين ومع إدارة الحشود البشرية.

المسجد الحرام
مكة المكرمة

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