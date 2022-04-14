"الحارثي": أكثر من 500 مراقب أمن وسلامة لإدارة الحشود البشرية في الحرم المكي

وأضاف، في تصريحات لـ"الإخبارية"، اليوم الخميس: يتواجد أفراد الأمن والسلامة في هذه الممرات لمنع الصلاة أو الجلوس أو الأكل والشرب داخلها، لتهيئة الأجواء التعبدية لرواد وقاصدي المسجد الحرام.