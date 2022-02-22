الحارثي: في يوم التأسيس نتذكر رجالًا عظماء سطروا أروع الملاحم في تأسيس هذا الوطن

رفع مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظه الله-، بمناسبة يوم التأسيس.

وأشار الأمين العام بأن يوم التأسيس يحلّ علينا كمناسبة وطنية للمملكة العربية السعودية للمرة الأولى لتخلد ذكرى عزيزة علينا جميعاً لهمم رجال عظماء سطروا أروع الملاحم في تأسيس هذا الوطن العظيم وبناء الصف الواحد فقادوا المعارك وسطروا البطولات أمجادًا راسخة بذلوا فيها الغالي والنفيس.

وأشاد بصدور الأمر الملكي الكريم باعتبار يوم التأسيس مناسبة وطنية رسمية لما لها من رمزية هامة في ترسيخ دور الدولة وحكامها على مدى أكثر من ثلاثة قرون، والتي سطرّت فيها تضحيات وبطولات على مر تاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة في أسمى أنواع صور العزة والشموخ في الدفاع عن الوطن ومقدساته.

وبين أن احتفاء الوطن بيوم التأسيس يدعونا للاعتزاز بدولة تضرب أطنابها في أعماق التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون، كما يدعونا للفخر بصمودها أمام أعدائها، ودفاعها عن أراضيها، بشجاعة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأكد الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أن ما نعيشه اليوم من تطور ونهضة تنموية شاملة يجعلنا نستشعر في يوم التأسيس حجم التضحيات والبطولات التي بذلت لبناء وطن عظيم أُسس بنيانه على قاعدة متينة من الوحدة والأمن والاستقرار.

في الختام بين معاليه بأن من نعم الله علينا في وطننا الغالي أن هيأ لنا قادة عظماء وشعبًا مخلصًا يعملون بهمم عالية وعزيمة متناهية في الحفاظ على مكتسبات الوطن بتخطيط مبدع وفق رؤية طموحة لمستقبل مشرق.