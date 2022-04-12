"الحارثي" لـ"سبق": لا نخطط لإنشاء قنوات متخصصة ولكن نعمل على محتوى يلبي كل الرغبات

استبعد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي إنشاء وإطلاق قنوات تلفزيونية جديدة متخصصة ضمن إستراتيجية الهيئة التي سيتم إعلانها قريباً، مشيراً في هذا الشأن بأنه يمكن العمل على تقديم محتوى يلبي جميع الرغبات والشرائح.
ودعا "الحارثي" الإعلاميين وصناع المحتوى لاستثمار السعودية الجديدة وما تشهدها من تحولات سريعة في تقديم أعمال إبداعية مبتكرة ومتميزة.
وقال في رده على سؤال "سبق"، على هامش حفل السحور الرمضاني السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بخصوص إطلاق قناة للأطفال ضمن إستراتيجية الهيئة المزمع إطلاقها قريباً: " لا أعتقد أن هناك مشاريع إنشاء قنوات جديدة لكن يمكن صنع وعمل محتوى يلبي جميع الرغبات والشرائح، مضيفاً أنه "حتى نعمل محتوى نقوم بعصف ذهني مع شرائح مختلفة من المجتمع لسماع آرائهم مع مراجعة برامجنا السابقة ونرصد التفاعل الإيجابي.
وأكد أن خطة الهيئة تركز على المحتوى المحلي الغني بالتنوع والثراء في العمل الإعلامي، وهذه فرصة لأي صانع محتوى أن يبتكر لاسيما مع التحولات الكبيرة والسريعة جداً التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030 معتبراً أن السعودية الجديدة هي فرصة لصنّاع المحتوى ولكل إعلامي باستثمار هذا التطور والتحول والزخم الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات لصناعة التميز والإبداع .