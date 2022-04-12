"الحارثي" لـ"سبق": لا نخطط لإنشاء قنوات متخصصة ولكن نعمل على محتوى يلبي كل الرغبات

وقال في رده على سؤال "سبق"، على هامش حفل السحور الرمضاني السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بخصوص إطلاق قناة للأطفال ضمن إستراتيجية الهيئة المزمع إطلاقها قريباً: " لا أعتقد أن هناك مشاريع إنشاء قنوات جديدة لكن يمكن صنع وعمل محتوى يلبي جميع الرغبات والشرائح، مضيفاً أنه "حتى نعمل محتوى نقوم بعصف ذهني مع شرائح مختلفة من المجتمع لسماع آرائهم مع مراجعة برامجنا السابقة ونرصد التفاعل الإيجابي.