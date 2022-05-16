"الحارثي" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى

رفع مستشار وزير الداخلية، الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية، واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
ورفع "الحارثي" التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة.
وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويُمدهم بالصحة والعافية، وأن يحفظ على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.