"الحارثي" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى

رفع مستشار وزير الداخلية، الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية، واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.