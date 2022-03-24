"الحازمي": زيارة "آل الشيخ" لإندونيسيا نواة للعمل الإسلامي المشترك ونشر الوسطية والاعتدال

وأبان "الحازمي" أن المملكة وإندونيسيا تمثلان قطب العالم الإسلامي من حيث العدد والموقع الجغرافي، وإندونيسيا هي الدولة الأكبر عددًا من المسلمين، والسعودية هي بلاد الحرمين مهوى أفئدة المسلمين ومنبع الرسالة ورائدة العمل الإسلامي، والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بالشؤون الإسلامية في الدولتين لها ثِقَل وأهمية كبرى في تعميق وتعزيز التعاون من أجل نشر الإسلام الوسطي، والتصدي لخطابات الغلو والكراهية التي تتبناها الجماعات التي تحاول الإساءة للإسلام.