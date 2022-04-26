الحالة المطرية بالباحة تتسبب في إغلاق عقبتي حزنة وقلوة

وأكد على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهاً جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل على الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي للتأكد من سلامتها أمام المركبات، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.