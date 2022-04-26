الحالة المطرية بالباحة تتسبب في إغلاق عقبتي حزنة وقلوة

يتابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، خلال هذه اللحظات، الأجواء الماطرة التي تعيشها منطقة الباحة وعدد من محافظاتها اليوم .
وأكد على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهاً جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل على الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي للتأكد من سلامتها أمام المركبات، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.
ودعا الأمير حسام بن سعود، المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظًا على سلامتهم، متمنيًا السلامة للجميع، داعيًا الله بأن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد .
جدير بالذكر أن منطقة الباحة تشهد أمطاراً غزيرة خلال الساعات الماضية تم معها إغلاق عقبتي قلوة وحزنة احترازياً بسبب الأمطار ووجود عوائق.