الحبردي يترأس اجتماع "لجنة الرصد والمتابعة" بجمعية تطوير لخدمة الأحياء

رأس الأستاذ محمد بجاد الحبردي رئيس لجنة الرصد والمتابعة بجمعية تطوير لخدمة الأحياء وعضو مجلس إدارة الجمعية مساء اليوم بمقر الجمعية بحي لبن الاجتماع الأول للجنة الرصد والمتابعة بحضور أعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء رحب الحبردي بأعضاء لجنة الرصد والمتابعة، مؤكداً على أن هذا الاجتماع سيرسم خطة عمل اللجنة، والتي على ضوئه ستباشر أعمالها وفق ما أعد له من خطة في الربع الأول لهذا العام.
وناقش المجتمعون خلال اللقاء خمسة محاور لعمل اللجنة.
المحور الأول: التشوه البصري، حيث وافق رئيس اللجنة على أن يكون عمل هذا المحور على مرحلتين تكون بداية المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق 17 ذو القعدة ولمدة عشرة أيام، وتشمل التشوه البصري للطرق الرئيسة بحي ضاحية لبن وهي شارع الطائف وشارع نجد وينبع وعسير ونجران وحائل وتبوك، والمرحلة الثانية تشمل المواقع بضاحية لبن وتتمثل في مخلفات البناء والنفايات وأعمدة الإنارة والحفر في الطرقات والكتابة على جدران المدارس وغيرها على أن تكون موثقة بالصور ومقاطع الفيديو.
المحور الثاني: حركة المرور على أن تقوم اللجنة برصد المخالفات المرورية من ناحية الزحام والتفحيط وجميع الملاحظات على قائدي المركبات وتوثيقها ودراستها ورفع تقرير مفصل لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين.
المحور الثالث: سفلتة الشوارع الرئيسية بضاحية لبن وإعادة سفلتة الشوارع الداخلية التي بحاجة لذلك بتقرير مفصل.
المحور الرابع: النظافة العامة: وتشمل تراكم النفايات في الأماكن العامة وخاصة عند المساجد والجوامع بالإضافة إلى متابعة أماكن تخصيص النفايات وأماكن الحاويات ومتابعتها مع جهات الاختصاص.
المحور الخامس: المسطحات الخضراء بما في ذلك التنسيق مع الأمانة في تشجير الحي والطرقات لتصبح ضاحية لبن نموذجاً للأحياء في عملية التشجير.
وفي ختام اللقاء شكر الحبردي أعضاء لجنة الرصد والمتابعة على جهودهم في خدمة أهالي ضاحية لبن، مؤكداً دعمه للأحياء الأخرى تحت مظلة جمعية تطوير لخدمة الأحياء.
الجدير بالذكر أن مهام اللجنة هي رصد احتياجات ضاحية لبن من خدمات، واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها الحي، وعرض احتياجات الحي على الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة الطلبات والخطابات التي ترفعها لجنة الرصد والمتابعة بمعالجة المشكلات.