الحبردي يترأس اجتماع "لجنة الرصد والمتابعة" بجمعية تطوير لخدمة الأحياء

المحور الأول: التشوه البصري، حيث وافق رئيس اللجنة على أن يكون عمل هذا المحور على مرحلتين تكون بداية المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق 17 ذو القعدة ولمدة عشرة أيام، وتشمل التشوه البصري للطرق الرئيسة بحي ضاحية لبن وهي شارع الطائف وشارع نجد وينبع وعسير ونجران وحائل وتبوك، والمرحلة الثانية تشمل المواقع بضاحية لبن وتتمثل في مخلفات البناء والنفايات وأعمدة الإنارة والحفر في الطرقات والكتابة على جدران المدارس وغيرها على أن تكون موثقة بالصور ومقاطع الفيديو.