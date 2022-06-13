الحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (94.590.253) ريالًا، لصافي كمية (55.699) طنًا، وذلك لعدد (258) مزارعًا، منهم عدد (72) مزارعًا وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، فيما بلغت الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (210.875) طنًا لعدد (1019) مزارعًا.