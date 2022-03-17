"الحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي

وقال: يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة عبر المنصة لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف وانتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية فور إقفال الحساب، وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة أي من فروع المؤسسة.



