"الحبوب" تعلن صرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (49.884.609) ريالات، لصافي كمية (30.627) طنًا، وذلك لعدد (134) مزارعًا، يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغ (163.302) طنًا لعدد (833) مزارعًا.