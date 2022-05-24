"الحبوب" تنال "الآيزو" العالمية في إدارة استمرارية الأعمال

يأتي منح المنظمة الدولية للمعايير "آيزو" شهادة الاعتماد الدولي للمؤسسة تتويجاً لجهودها في تحقيق المعايير العالمية المحدثة لنظام إدارة استمرارية الأعمال، التي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان الاستمرارية، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث.