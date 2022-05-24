"الحبوب" تنال "الآيزو" العالمية في إدارة استمرارية الأعمال

حصلت المؤسسة العامة للحبوب على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال "ISO 22301:2019"، نتيجة استيفائها جميع اشتراطات الحصول على هذه الشهادة.
يأتي منح المنظمة الدولية للمعايير "آيزو" شهادة الاعتماد الدولي للمؤسسة تتويجاً لجهودها في تحقيق المعايير العالمية المحدثة لنظام إدارة استمرارية الأعمال، التي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان الاستمرارية، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث.
ويؤكد هذا الإنجاز حرص المؤسسة على إدارة عملياتها وفق أعلى المعايير العالمية، وتطوير سياساتها وإجراءاتها في مجالات الحوكمة والمخاطر والالتزام بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أعمالها وأنشطتها كافة، ويعزّز مكانتها وموثوقية أدائها مع الجهات العاملة معها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.