الحبوب: صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (63.162.014) ريالاً، لصافي كمية (38.155) طناً، وذلك لعدد (157) مزارعاً، يُذكر أن الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (277.513) طناً لعدد (1213) مزارعاً.