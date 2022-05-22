"الحبيبي اليوزيني".. ورم نادر الحدوث يصيب امرأة في مكة.. هكذا تدخل الأطباء

وفي التفاصيل، استقبلت طوارئ المستشفى، المريضة التي كانت تعاني من ضيق متزايد في التنفس مع سعال دموي ونزيف دموي بولي متكرر، منعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي؛ حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات بقسم الطوارئ، وأظهرت نتائجها وجود نزيف رئوي حاد.