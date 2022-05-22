"الحبيبي اليوزيني".. ورم نادر الحدوث يصيب امرأة في مكة.. هكذا تدخل الأطباء

تَمَكن فريق طبي متخصص بأمراض الروماتيزم بمستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنهاء معاناة مواطنة سعودية في العقد الرابع من العمر بعد تشخيصها بمرض نادر يطلق عليه (ورم الحبيبي اليوزيني) Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis.
وفي التفاصيل، استقبلت طوارئ المستشفى، المريضة التي كانت تعاني من ضيق متزايد في التنفس مع سعال دموي ونزيف دموي بولي متكرر، منعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي؛ حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات بقسم الطوارئ، وأظهرت نتائجها وجود نزيف رئوي حاد.
وعلى إثر ذلك قرر الفريق الطبي تنويم المريضة بشكل عاجل بقسم العناية المركزة، وبعد استكمال الفحوصات والأشعة اتضح إصابتها بمرض الورم الحبيبي اليوزيني المصحوب بالتهاب الأوعية الدموية الصغيرة، وهو مرض روماتيزمي نادر يصيب الجهاز التنفسي وقد يمتد ليصيب الجهاز البولي وأجهزة أخرى.
وقام الكادر الطبي المكون من أطباء الروماتيزم والعناية المركزة باستخدام العلاج البيولوجي والمضادات الحيوية، وبفضل من الله تحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة وعافية، لتستكمل متابعات علاجها بالعيادات الخارجية وعناية اليوم الواحد.