"الحجاج": تشرَّفنا بالشراكة مع "الشؤون الإسلامية" في تركيب أجهزة الإنعاش القلبي بمساجد المشاعر

قال نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الحجاج: تشرَّفنا بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية بتدشين مشروع توفير أجهزة الإنعاش القلبي يوم الأربعاء في مساجد المشاعر المقدسة. ويُستخدم هذا الجهاز للمرضى الذين يتعرضون -لا قدَّر الله- لحالة توقُّف القلب المفاجئ، ويهدف إلى التعامل السريع جدًّا مع مثل هذه الحالات في مساجد المشاعر المقدسة.
جاء ذلك في تصريح صحفي من خلال فيديو وثَّقته "سبق" أمس عقب تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي مشروع أجهزة الإنعاش القلبي في مساجد المشاعر المقدسة، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي.
وأضاف الحجاج: جهاز الإنعاش القلبي يُستخدم للمرضى الذين يتعرضون –لا قدَّر الله- لحالة توقُّف القلب المفاجئ. وتم تدشين باكورة هذا المشروع في المسجد الحرام ثم المسجد النبوي، واليوم تشرفنا بتدشينه في مساجد المشاعر المقدسة للتعامل الأمثل مع حالات توقُّف القلب في مساجد المشاعر المقدسة.
وبيَّن الحجاج أنه تم تدريب عدد من منسوبي القطاعات الأمنية والجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذه الأجهزة حفاظًا على صحة وسلامة قاصدي هذه المساجد من ضيوف بيت الله الحرام.