"الحجاج": تشرَّفنا بالشراكة مع "الشؤون الإسلامية" في تركيب أجهزة الإنعاش القلبي بمساجد المشاعر

قال نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الحجاج: تشرَّفنا بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية بتدشين مشروع توفير أجهزة الإنعاش القلبي يوم الأربعاء في مساجد المشاعر المقدسة. ويُستخدم هذا الجهاز للمرضى الذين يتعرضون -لا قدَّر الله- لحالة توقُّف القلب المفاجئ، ويهدف إلى التعامل السريع جدًّا مع مثل هذه الحالات في مساجد المشاعر المقدسة.