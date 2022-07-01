الحُجاج في المدينة: حكومة المملكة نجحت في تيسير رحلتنا بلا أي متاعب

ومن جيبوتي، قال عمر عبدالمجيد: ولله الحمد؛ أصبحت رحلة الحاج من بلدة وحتى عودته إلى بلدة رحلة ميسرة بفضل الجهود الكبير التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية والتي نلمسها كل عام أما بالمشاهدة أو عبر وسائل الإعلام وتتثمل هذه الجهود في تقديم العديد من الإجراءات والتسهيلات وكذلك تحسين وسائل النقل بالمشاعر المقدسة.