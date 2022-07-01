الحُجاج يؤدون صلاة أول جمعة من ذي الحجة بالمسجد الحرام

ووزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبوات من ماء زمزم، بالإضافة إلى 25 ألف حافظة، وتوفير 516 مشربية، كما جهزت أكثر من 5000 عربة عادية و1800 عربة كهربائية لخدمة محتاجيها من حجاج بيت الله الحرام، كما وفرت الرئاسة المصاحف والأرفف المخصصة لها، وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل والتفاسير الميسرة.