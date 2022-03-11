"الحجرف": استهدافُ الحوثي مصفاة تكرير البترول بالرياض عملٌ تخريبي

وأكد الأمين العام أن هذا الاعتداء، الذي نتج منه حريق صغير، تمت السيطرة عليه -ولله الحمد-، وما سبقه من أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة، تكرر ارتكابها بغرض استهداف أمن إمدادات الطاقة، لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدف أمن دول المجلس، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.