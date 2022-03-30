الحجرف عقب انطلاق المشاورات اليمنية بالرياض: "الحل يمني وبأيدي اليمنيين"

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ إن اتفاق الرياض يشكل خريطة طريق في اليمن، مشدداً على أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة في اليمن قائلاً "الحل يمني وبأيدي اليمنيين".
وأضاف عقب انطلاق المشاورات اليمنية بمقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم: المشاورات اليمنية تمثل منصة لتشخيص الواقع لنقل البلاد من الحرب إلى السلم.
وتابع: نجاح المشاورات اليمنية ليس خياراً؛ بل واقع يجب تحقيقه، ونأمل أن تمثل المشاورات فرصة لتحقيق السلام في اليمن.
من جهته، قال أمين منظمة التعاون الإسلامي حسين طه: بذلنا جهوداً لمواصلة حل الأزمة اليمنية، والحوار هو الخيار الأوحد لحل الأزمة، ونشيد بقرار التحالف بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، كما نقدر دور السعودية على جهودها في التوصل إلى حل سلمي باليمن.
وتابع: أدعو جميع الأطراف اليمنية، إلى الانخراط في المشاورات لتحقيق السلام، ومشاورات اليوم فرصة لجميع اليمنيين للتوصل إلى السلام.