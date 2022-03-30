الحجرف عقب انطلاق المشاورات اليمنية بالرياض: "الحل يمني وبأيدي اليمنيين"

من جهته، قال أمين منظمة التعاون الإسلامي حسين طه: بذلنا جهوداً لمواصلة حل الأزمة اليمنية، والحوار هو الخيار الأوحد لحل الأزمة، ونشيد بقرار التحالف بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، كما نقدر دور السعودية على جهودها في التوصل إلى حل سلمي باليمن.