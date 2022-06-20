"الحجرف": مجلس التعاون حريص على إغاثة اللاجئين وفق المبادئ الإنسانية

وقال "الحجرف" بهذه المناسبة، التي تركز في عام 2022 على "الحق في التماس الأمان": يجب على المجتمع الدولي أن يتضافر لحماية اللاجئين في شتى بقاع العالم لما عانوه جرّاء الحروب والعنف والاضطهادات والكوارث التي حلت بهم، ولا يمكن مساعدتهم إلا بتكاتف الجميع، وبصورة تحفظ كرامتهم وحقوقهم.