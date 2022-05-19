"الحجرف": مجلس التعاون ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة ورائد التنمية الشاملة

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام، اليوم، لمقر كلية الدفاع الوطني، بمعسكر بيت الفلج، في العاصمة العمانية مسقط، حيث كان في استقبال معاليه رئيس أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، اللواء ركن مهندس صالح بن يحيى المسكري، وآمر كلية الدفاع الوطني، اللواء ركن حامد بن أحمد سكرون، وعدد من قادة الكلية.