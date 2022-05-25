"الحجرف": مسيرة مجلس التعاون تحمي المكتسبات وتبني للمستقبل

وأضاف: الذكرى السنوية هذا العام تأتي وجهود تنفيذ الخطط التنموية الطموحة في كل دولة من دول المجلس تمضي قدمًا لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ارتكزت على المواطن الخليجي كمحور للتنمية وهدفها الرئيسي ومحركها الأساسي، والتي عكست مؤشراتها المتقدمة عالميًّا المكانةَ الاقتصادية لدول المجلس، والتي أصبحت نموذجًا رائدًا ليس على المستوى الوطني فحسب؛ بل على المستوى الإقليمي والعالمي.