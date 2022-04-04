"الحجرف" يؤكد أهمية المشاورات اليمنية - اليمنية في دعم اليمن

وأكد الحجرف أهمية البناء علي مخرجات هذه الجهود التي تعكس حرصًا خليجيًا وإقليميًا ودوليًا لدعم استقرار اليمن وتحقيق كل ما من شأنه إنهاء الصراع ودفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية وفقًا لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق وتحقيق كل ما فيه خيره وازدهاره.