"الحجرف" يؤكد أهمية مشاركة المنظمات الدولية في دعم جهود التنمية في اليمن

وثمن "الحجرف" وجود وفد البنك الدولي ومشاركته في بعض مسارات المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الأمانة خلال الفترة 29 مارس - 7 أبريل 2022، مؤكدًا على دور البنك الدولي ومساهماته في دعم واستقرار اليمن وإعادة السلام لأبنائه، وأهمية الاستفادة من المشاورات اليمنية- اليمنية لتعزيز ودفع مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والاجتماعية في اليمن الشقيق.