"الحجرف" يؤكد أهمية مشاركة المنظمات الدولية في دعم جهود التنمية في اليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية في دعم جهود التنمية والمساعدات الإنسانية في اليمن الشقيق.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة العامة بالرياض، اليوم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بحضور المدير الإقليمي لليمن تانيا ميير، والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون عصام أبو سليمان.
وثمن "الحجرف" وجود وفد البنك الدولي ومشاركته في بعض مسارات المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الأمانة خلال الفترة 29 مارس - 7 أبريل 2022، مؤكدًا على دور البنك الدولي ومساهماته في دعم واستقرار اليمن وإعادة السلام لأبنائه، وأهمية الاستفادة من المشاورات اليمنية- اليمنية لتعزيز ودفع مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والاجتماعية في اليمن الشقيق.
وتمت مناقشة مجالات التعاون بين مجلس التعاون والبنك الدولي من خلال الدراسات المشتركة والأوراق البحثية والفرق الفنية، إضافة إلى الاستفادة الجماعية لتعزيز سبل التنمية وتدفقات المعونة والتمويل للجمهورية اليمنية.