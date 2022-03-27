"الحجرف" يؤكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية

جاء ذلك خلال لقاء في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في جمهورية اليمن.