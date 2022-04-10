"الحجرف" يؤكد دعم الجهود الدولية في التعامل مع خزان النفط "صافر"

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس لكل الجهود الدولية في التعامل مع خزان النفط "صافر"، وضرورة دفع تلك الجهود وتسريعها، مؤكدًا في الوقت نفسه على الدعم المستمر لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.