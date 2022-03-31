"الحجرف" يؤكد لـ"ليندركينج" ضرورة استثمار مشاورات الرياض في إنهاء النزاع

كما أكد "الحجرف" لمبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، على ضرورة دعم جهود أبناء اليمن نحو رسم خارطة للمستقبل؛ لاستعادة استقرار البلاد وتنميته ورخاء شعبه.