"الحجرف" يؤكد لـ"ليندركينج" ضرورة استثمار مشاورات الرياض في إنهاء النزاع

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج؛ ضرورة استثمار المشاورات اليمنية لإنهاء النزاع وبذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.
كما أكد "الحجرف" لمبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، على ضرورة دعم جهود أبناء اليمن نحو رسم خارطة للمستقبل؛ لاستعادة استقرار البلاد وتنميته ورخاء شعبه.
وكان "الحجرف" قد قال: إن المشاورات اليمنية-اليمنية تنطلق في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية متسارعة، وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة.
جاء ذلك خلال افتتاح المشاورات اليمنية-اليمينة، التي تُعقد خلال فترة 29 مارس -7 أبريل 2022م، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يثمّن وجود الجميع للمشاركة في المشاورات اليمنية-اليمنية.