"الحجرف" يُدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار الملك عبدالله بجازان

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس الاثنين، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مُسَيَّرة مفخخة مطارَ الملك عبدالله بجازان؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، نتيجة سقوط شظايا الطائرة المسيرة؛ وذلك بشكل ممنهج ومتعمد؛ مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية؛ في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح أن استمرار مليشيا الحوثي في ارتكاب ممارساتها غير الأخلاقية والإرهابية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية من خلال استهداف مطار مدني، يرقى إلى جريمة حرب بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد الأمين العام تضامن دول المجلس مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها؛ مؤكدًا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة العربية السعودية، متمنين للمصابين سرعة الشفاء.