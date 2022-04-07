"الحجرف" يرحّب بقرار الرئيس اليمني نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي

وأكد الأمين العام دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي؛ لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام؛ متمنيًا لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد محمد العليمي وأعضائه كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية؛ لا سيما في هذه المرحلة التاريخية لخدمة اليمن وشعبه الشقيق.