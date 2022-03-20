"الحجرف" يشيد بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية مؤكداً التضامن مع المملكة

وأشاد الحجرف؛ بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة للدفاعات الجوية السعودية، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة العربية السعودية.