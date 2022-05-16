"الحجرف" يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية بنجاح

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، باسمه واسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، معبراً عن مشاعر السرور والفرحة بسلامة خادم الحرمين الشريفين ليواصل مسيرة النهضة والخير والبناء الزاهر، والعمل لخدمة الأمتين العربية والإسلامية.