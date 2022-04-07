الحجْر أوقفها والمعايير تُعيدها.. مواشي السودان إلى أسواق السعودية مجددًا

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية "الأمير جعفر سعيد"، في بيان: إنه "بعد جهود مكثفة؛ تَمَكَّنَّا من البدء في شحن الأغنام المُعَدة للتصدير للسعودية"؛ مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذتها السودان لإعادة التصدير للسعودية؛ تشمل صحة الحيوان، ومكافحة الأمراض العابرة للحدود، والمسوحات الوبائية.