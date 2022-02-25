"الحج": السماح للأطفال بدخول الحرمين لمَن أعمارهم 7 أعوام

نوّهت وزارة الحج والعمرة بأن الأعمار المسموح لها بدخول الحرمين، هي 7 أعوام وما فوق، مع اشتراط ظهور حالة محصّن في تطبيق توكّلنا.

وكان دخول الحرمين مقتصراً فقط على أعمار ما فوق 12 سنة بسبب تداعيات جائحة كورونا؛ قبل أن تعلن وزارة الحج والعمرة أخيراً أن الأعمار التي يسمح لها بدخول الحرمين هي 7 أعوام وما فوق؛ شريطة ظهور حالتهم "محصّن" في تطبيق "توكّلنا".

وجاء تجاوب الوزارة بعد تلقيها استفساراً حول إمكانية اصطحاب طفل بعمر 8 سنوات إلى المسجد الحرام؛ لتؤكّد أنه يمكن اصطحاب الأطفال إلى الحرم من أعمار 7 سنوات وما فوق بشرط ظهور حالتهم "محصّن".