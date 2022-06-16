"الحج" تجند المشروعات التقنية لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام





وأشار إلى أن النظام الإلكتروني في القرعة الإلكترونية يحدد في عملية الاختيار عدة شروط أبرزها ألا يزيد عُمر المتقدم على 65 عامًا ميلاديًّا، واكتمال التحصين بحسب الحالة في تطبيق "توكلنا"؛ لافتًا إلى أن أعداد الطلبات المستبعدة شكّلت نسبة ضئيلة جدًّا من إجمالي الطلبات، وتركزت أسباب الاستبعاد في عدم استيفاء المسجلين للشروط أو عدم تطابق المعلومات مع حالة مُقدم الطلب، وعدم استيفاء أحد الأفراد ضمن الطلب الواحد لأحد الشروط.