الحج.. تجهيز 25 مستشفى ورفع السعة السريرية لـ 5 آلاف سرير بمكة والمدينة

جهّزت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام؛ 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 5000 سرير في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.