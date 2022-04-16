"الحج" تجيب عن أسئلة ضيوف الرحمن حول أداء العمرة

أجابت وزارة الحج عبر حسابها الرسمي بتويتر عن أبرز الأسئلة الشائعة وقدمت الردود إزاء استفساراتٍ متعدّدة من قبل ضيوف الرحمن بخصوص أداء العمرة .
وردًا على سؤال حول طريقة إضافة المرافقين في تطبيق "اعتمرنا"؟، قالت الوزارة: لإضافة المرافقين في تطبيق "اعتمرنا" يرجى اتباع الخطوات الآتية: أولًا: الدخول على تطبيق اعتمرنا، ثانيًا: اختيار نوع التصريح على حسب المطلوب، ثالثًا: اختيار (إضافة مرافق) في أسفل الشاشة، رابعًا: الدخول على حساب المرافق وقبول طلب الإضافة.
وبشأن عدد المرافقين المسموح بإضافتهم، أشارت إلى أنه يسمح بإضافة مرافقين فقط من غير التابعين، ولا يوجد حد لعدد المرافقين من التابعين.
وحول ما إذا كان من الممكن التعديل على وقت التصريح، ذكرت الوزارة أنه لا توجد خاصية التعديل على وقت التصريح، ولكن بالإمكان إلغاء الموعد من خلال تطبيق قبل دخول وقت التصريح بأربع ساعات، ومن ثم إصدار تصريح جديد.
وتلقت الوزارة سؤالاً يقول: ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها في حال التأخر عن موعد التصريح؟
وأجابت بالقول: في حال التأخر عن موعد التصريح يجب الانتظار لحين انتهاء مدة التصريح الأول، ثم إصدار تصريح جديد، ولكن في غير الفترات الآتية: أيام الأسبوع (من الأحد إلى الأربعاء)، خلال فترات الذروة من -10م أيام ونهاية الأسبوع الخميس / الجمعة/ السبت) و أيام العشر الأواخر من رمضان .
وبخصوص ما إذا كان يمكن إصدار تأشيرة أو تصريح عمرة للأطفال "دون 5 سنوات"، أوضحت "الحج"، أن الحد الأدنى للفئات العمرية لإصدار تأشيرة العمرة أو إصدار تصاريح العمرة هو: " 5 سنوات" لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا.
وردًا على سؤال يقول: هل أستطيع العمرة، حتى لو كنت غير مكتمل التحصين؟، أجابت الوزارة بالقول: يسمح بالعمرة لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا.
وبشأن طريقة استرجاع مبلغ تذاكر النقل؟، قالت "الحج": لاسترجاع مبلغ تذاكر النقل يرجى اتباع الخطوات الآتية: أولا: الدخول عبر تطبيق اعتمرنا ثم اختيار الإعدادات في الصفحة الرئيسة واختيار تذاكر النقل الضغط على تذاكر غير مستخدمة) ثم الضغط على إلغاء التذكرة وزارة الحج والعمرة .