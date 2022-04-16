"الحج" تجيب عن أسئلة ضيوف الرحمن حول أداء العمرة

وردًا على سؤال حول طريقة إضافة المرافقين في تطبيق "اعتمرنا"؟، قالت الوزارة: لإضافة المرافقين في تطبيق "اعتمرنا" يرجى اتباع الخطوات الآتية: أولًا: الدخول على تطبيق اعتمرنا، ثانيًا: اختيار نوع التصريح على حسب المطلوب، ثالثًا: اختيار (إضافة مرافق) في أسفل الشاشة، رابعًا: الدخول على حساب المرافق وقبول طلب الإضافة.