"الحج" تدعو ضيوف الرحمن المغادرين للالتزام بمواصفات أمتعة السفر

دعت وزارة الحج والعمرة عموم المغادرين من ضيوف الرحمن بضرورة التقيد بأحجام وأوزان ومواصفات أمتعة السفر في مرحلة المغادرة، وضرورة التواصل مع شركة الطيران الناقلة للتأكد من المواصفات المسموح بها عند السفر كذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.