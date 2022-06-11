"الحج" تستقبل نحو 400 ألف طلب وتغلق تسجيل حجاج الداخل اليوم

وأوضحت الوزارة أن اختيار المرشحين سيتم عن طريق القرعة الإلكترونية، كما اشترطت عند التقديم ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاماً ميلادياً، مؤكدةً أن الأولوية لمَن لم يسبق له الحج ومكتمل التحصين.