"الحج" تستقبل نحو 400 ألف طلب وتغلق تسجيل حجاج الداخل اليوم

تغلق وزارة الحج والعمرة فترة التسجيل لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين؛ مساء اليوم؛ فيما تبدأ فترة إشعار المرشحين وانتهاء القرعة يوم غد الأحد.
وتجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ، 390 ألف طلب، عبر تطبيق اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة، حتى يوم أمس.
وأتاحت وزارة الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة التسجيل للحج في الرابع من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق الثالث من شهر يونيو، ولمدة تسعة أيام، عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا.
وأوضحت الوزارة أن اختيار المرشحين سيتم عن طريق القرعة الإلكترونية، كما اشترطت عند التقديم ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاماً ميلادياً، مؤكدةً أن الأولوية لمَن لم يسبق له الحج ومكتمل التحصين.