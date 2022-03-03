"الحج" تُصدر قرابة 168 ألف تصريح للعمرة والصلاة والزيارة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تُصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوار في الحرمين الشريفين، أن الوزارة قدمت أمس 2 مارس 2022م، 145.675 تصريحًا تَمثلت في 79.976 تصريح صلاة، و65.699 تصريحًا للعمرة في المسجد الحرام؛ ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 30.493.330 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 22.260 تصريحًا بالمسجد النبوي؛ بينها 8.336 لزيارة الرسول، و13.924 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 3.914.013 خلال العام الهجري 1443هـ.