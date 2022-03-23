"الحج" تعتمد أسماء المرشحين المقبولين لانتخابات "تنسيقي حجاج الداخل"

أعلنت وزارة الحج والعمرة اعتماد اللجنة العليا للانتخابات المُشكلة من قِبلها، أسماء 16 مرشحاً مقبولاً للدورة الانتخابية الثالثة للأربعة أعوام المقبلة (1443 - 1447)، لانتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، المتقدمين للترشيح لعضوية "المجلس"، وذلك بناءً على اللائحة الخاصة بهذه الانتخابات، الصادرة بموجب قرار وزاري، حيث قامت "الوزارة" باستقبال طلبات الترشيح لعضوية المجلس وفحصها.
والأسماء الستة عشر المُعتمدة من الوزارة هي: (بدر القرشي، خالد الغيثي، زهير غنيم، ساعد الجهني، سراج القرشي، سلطان القرشي، عبدالرحمن الحقباني، عبدالله العصفور، عبدالله المويهي، عليان الصاعدي، علي أبو سرهد، غازي الظفيري، محمد البكري، محمد سعد القرشي، ناصر الأحمري، يوسف الظفيري).
وانطلقت عملية الانتخابات بتاريخ 12 شعبان 1443هـ، الذي شهد بداية فترة استقبال طلبات الترشيح لهذه الانتخابات، والتي استمرت لمدّة 4 أيام وحتى تاريخ 16 شعبان، لتقوم اللجنة العليا للانتخابات بوزارة الحج والعمرة، باستقبال طلبات الترشيح وفحص المُرشحين في يومي 17 - 18 شعبان، وهم الذين تم إعلان أسمائهم مؤخراً، لتنطلق فترة الحملات الانتخابية يوم غدٍ الخميس 21 شعبان 1443هـ، وتستمر حتى يوم الاثنين 25 شعبان، ليشهد يوم الخميس 28 شعبان عمليات الانتخاب والتصويت، وإعلان النتائج.