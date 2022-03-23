"الحج" تعتمد أسماء المرشحين المقبولين لانتخابات "تنسيقي حجاج الداخل"

وانطلقت عملية الانتخابات بتاريخ 12 شعبان 1443هـ، الذي شهد بداية فترة استقبال طلبات الترشيح لهذه الانتخابات، والتي استمرت لمدّة 4 أيام وحتى تاريخ 16 شعبان، لتقوم اللجنة العليا للانتخابات بوزارة الحج والعمرة، باستقبال طلبات الترشيح وفحص المُرشحين في يومي 17 - 18 شعبان، وهم الذين تم إعلان أسمائهم مؤخراً، لتنطلق فترة الحملات الانتخابية يوم غدٍ الخميس 21 شعبان 1443هـ، وتستمر حتى يوم الاثنين 25 شعبان، ليشهد يوم الخميس 28 شعبان عمليات الانتخاب والتصويت، وإعلان النتائج.