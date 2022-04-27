"الحج" تعلن تمديد تصاريح مساكن الحجاج والإيواء السياحي إلى 29 شوال

أكدت وزارة الحج والعمرة على أصحاب ومشغلي ومستثمري المباني المعـدة لإسكان الحجـاج بضرورة الإسراع في التقديـم واستكمال الإجراءات اللازمة للحـصول على تـصاريح الـمـبـاني الخـاصـة بهـم من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، ليتمكنوا مـن إتمام إجراءات التعاقـد علـى المساكن المرخصـة مـن اللجنة عبـر النظـام الإلكتروني الموحد للحجاج، علمًا بأن فترة الحصول على تلك التصاريح لحج 1443هـ تم تمديدها حتى 29 شوال 1443هـ.
وتفصيلًا: دعت الوزارة جميع أصحاب المباني الذين يرغبون فـي تأجيرها إلى تطبيق الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.
وحثت مشغلي وملاك مرافق الإيواء باستكمال إجراءات الحصول على تراخيص الفنادق من وزارة السياحة، عبر زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة والتقديم على الرابط التالي: https://tlg.mt.gov.sa
وتأتي تلك الخطوة حرصًا على توفير الطاقة الاستيعابية اللازمة لإسكان وإيواء ضيوف الرحمن وتوفير كافة سبل السلامة والراحة لهم.