"الحج" تعلن تمديد تصاريح مساكن الحجاج والإيواء السياحي إلى 29 شوال

أكدت وزارة الحج والعمرة على أصحاب ومشغلي ومستثمري المباني المعـدة لإسكان الحجـاج بضرورة الإسراع في التقديـم واستكمال الإجراءات اللازمة للحـصول على تـصاريح الـمـبـاني الخـاصـة بهـم من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، ليتمكنوا مـن إتمام إجراءات التعاقـد علـى المساكن المرخصـة مـن اللجنة عبـر النظـام الإلكتروني الموحد للحجاج، علمًا بأن فترة الحصول على تلك التصاريح لحج 1443هـ تم تمديدها حتى 29 شوال 1443هـ.

