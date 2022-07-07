الحج في قلب سلمان.. خدمة الحاج أسمى الخدمات التي تعتز بتقديمها السعودية

محليات
منذ النداء الذي وجه به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - عام 1343هـ إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مكة المكرمة لتأمين الحج وتحقيق الأمن والسلامة لضيوف الرحمن؛ ما تزال المملكة العربية السعودية تجنّد طاقتها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة وتحقيق الأمن والأمان لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.
وتعدُّ خدمة الحجاج والمعتمرين من أسمى الخدمات التي تعتز المملكة بتقديمها في سبيل الرعاية والعناية والاهتمام بضيوف الرحمن وفق ما توليه القيادة الرشيدة بدءاً بعهد المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.