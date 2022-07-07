الحج في قلب سلمان.. خدمة الحاج أسمى الخدمات التي تعتز بتقديمها السعودية

منذ النداء الذي وجه به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - عام 1343هـ إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مكة المكرمة لتأمين الحج وتحقيق الأمن والسلامة لضيوف الرحمن؛ ما تزال المملكة العربية السعودية تجنّد طاقتها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة وتحقيق الأمن والأمان لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.