"الحج": قرعة إلكترونية لترشيح حجاج الداخل

كشفت وزارة الحج والعمرة بأنه سيتم ترشيح حجاج الداخل لأداء فريضة الحج عبر إجراء "قرعة إلكترونية"، وذلك لتوفير فرص متساوية للمتقدمين للحج من داخل المملكة لعام 1443هـ.
وأكدت وزارة الحج أنه سيتم البدء في إشعار المرشحين للحج يوم الأحد الثالث عشر من شهر ذي القعدة الجاري.
وكانت وزارة الحج والعمرة، قد طرحت اليوم؛ باقات لموسم حج هذا العام 1443هـ، تزامناً مع إتاحة التسجيل لحجاج الداخل بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة تسعة أيام.
وقد اشترطت وزارة الحج والعمرة على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل سواء كان مقيمًا أو مواطنًا؛ أن لا يتجاوز عمره 65 عاماً، ومكتمل التحصين في تطبيق توكلنا، مع تأكيدها على أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.
واعتمدت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات خدمة فقط، واعتمدت تسميتها كالتالي: "باقة الأبراج"، و "باقة المخيمات المطورة" و باقة ضيافة، و"باقة المخيمات غير المطورة" وبأسعار مختلفة لكل باقة.