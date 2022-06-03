"الحج": قرعة إلكترونية لترشيح حجاج الداخل

وقد اشترطت وزارة الحج والعمرة على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل سواء كان مقيمًا أو مواطنًا؛ أن لا يتجاوز عمره 65 عاماً، ومكتمل التحصين في تطبيق توكلنا، مع تأكيدها على أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.