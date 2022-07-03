"الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية".. ندوة الحج الكبرى تبيِّن رسالة السعودية للعالم

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني مفتي عبدالشكور، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر يوسف بن مهدي، وأدار الجلسة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن حميد.

وتواصل الندوة فعالياتها غدًا بعقد ثلاث جلسات رئيسية: الأولى تحت عنوان: "المنظومة الفقهية الإسلامية ونوازل العصر"، بمشاركة كل من مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، ومعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ويدير الجلسة معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعيد الماجد.