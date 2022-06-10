"الحج والعمرة" تخفّض أسعار باقات حجاج الداخل قبل إغلاق باب التسجيل

قرّرت وزارة الحج والعمرة، قبل يوم واحد من إغلاق المسار الإلكتروني، لتسجيل حجاج الداخل لمرسم الحج هذا العام، تخفيض أسعار باقات الشركات والمؤسسات خلال الحج.