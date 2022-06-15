"الحج والعمرة" تعلن نتائج القرعة الإلكترونية للحجاج من داخل المملكة

وشكلت فئة الشباب من (31-40) سنة أعلى نسبة من إجمالي الطلبات بواقع 38%، بعدها الفئة العمريـة مـن (21- 30) سنة بمعدل 23%، ثـم الفئة العمرية ما بين (41-50) سنة بنسبة 21% ونسبة 12% للفئة العمرية من 51 سنة إلى ما دون 65 سنة، وكانت الفئة الأقل لمن لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة.