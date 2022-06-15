"الحج والعمرة" تعلن نتائج القرعة الإلكترونية للحجاج من داخل المملكة
كشفت وزارة الحج والعمرة اليوم عن تسجيل 297,444 طلباً ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية، الموسم الحج للعام الجاري 1443هـ، منها 62% لفئة الذكور و38% للإناث.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيـق "اعتمرنا" والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، وسيتم إرسال (SMS) للمؤهلين اليوم تمهيدا لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.
وشكلت فئة الشباب من (31-40) سنة أعلى نسبة من إجمالي الطلبات بواقع 38%، بعدها الفئة العمريـة مـن (21- 30) سنة بمعدل 23%، ثـم الفئة العمرية ما بين (41-50) سنة بنسبة 21% ونسبة 12% للفئة العمرية من 51 سنة إلى ما دون 65 سنة، وكانت الفئة الأقل لمن لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة.
بدوره، أشار نائب وزير الحج والعمر الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشـاط، على هامش مشاركته في أعمال القرعة الإلكترونية وإعلان المؤهلين من الحجاج، إلى أن النظام الإلكتروني يحدد في عملية الاختيار عدة شروط أبرزهـا ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاما ميلادية، واكتمال التحصين بحسب الحالة في تطبيق "توكلنا".
ولفت الدكتور مشاط إلى أن أعداد الطلبات المستبعدة شكلت نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الطلبات، وتركزت أسباب الاستبعاد في عدم استيفاء المسجلين للشروط أو عدم تطابق المعلومات مع حالة مقدم الطلب، وعـدم استيفاء أحد الأفراد ضمـن الطلب الواحد لأحد الشروط، موضحا أنه تمت اتاحةتعديل الطلبات وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل التي امتدت لعشرة أيام.
يُذكر أن التحقق مع كافة الطلبات المسجلة تم على دفعة واحدة بعد انتهاء المهلة واستيفاء الشروط، دون وجود أسبقية في التسجيل، ويمكن إرسال كافة الاستفسارات والمقترحات عبرالبريد الإلكتروني (care@haj.gov.sa)، أو الرقم الموحد 920002816، بالإضافة لحساب خدمة
عملاء وزارة الحج والعمرة على منصة تويتر (@MOHU_Care).