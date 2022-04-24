"الحج والعمرة" تغرم 10 شركات عمرة لتقصيرها في خدمة المعتمرين

وأكدت "الوزارة" أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، وذلك من خلال الاستمرار في أعمال الجولات الرقابية على جميع مواقع الخدمات، والتعامل مع بلاغات المعتمرين سعيًا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن، وحفاظًا على سلامتهم.