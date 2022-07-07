"الحج": 2,5 متر مربع لكل حاج لينعم بخدمة مثالية و17 ألف حافلة لنقل ضيوف الرحمن

‏وتابع: "وضعنا جميع الخطوط المعنية للتفويج حسب الجداول الزمنية التي تضمن تسكين الحجاج وإنزالهم في الأماكن المخصصة لهم وفقاً لجدول زمني، وندعو جميع ضيوف الرحمن إلى ضرورة الالتزام بهذه الجداول الزمنية، سواء بالإبلاغ المباشر من قادة الحملات الموجودين مع ضيوف الرحمن، أو من خلال الإشعارات الإلكترونية التي تصل إلى ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الحاج المرتبط ببطاقة الحج الذكية، وقد بدأ التفويج من 6:00 مساء اليوم، وتستمر هذه العملية إلى غد 10:00 صباحاً، وتم استخدام النقل الترددي والنقل العام وقطار المشاعر المقدسة".