الحرارة تتهاوى بالـ 5.. "خريطة الرياح والغبار" يرسمها "الحصيني" وينصح

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "متوقع تحرُّك الغبار جنوباً نواحي الوسطى والشرقية، البداية شمالهما فوسطهما فالجنوب منهما، ومع تقدمه يتحول الغبار من خفيف لمتوسط مع انخفاضٍ طفيف ٍفي درجات الحرارة يراوح بين 3 و5 درجات، فبعد أن كانت في الرياض 43 متوقع أن تصل 38 درجة مئوية".

ونصح بتجنب الخروج في حالة وصول الغبار وارتداء كمامات واقية عند الخروج من المنزل في حالات الضرورة، وإغلاق النوافذ والأبواب قبل وصول الغبار.

وأضاف: "مَن لديه حساسية مزمنة أنصحه بتناول الأدوية والبخاخات في وقتها، حسب تعليمات طبيبه، ومتابعة الحالة الجوية، حفظ الله الجميع".