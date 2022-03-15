"الحربي": النطاقات الصحية إجراءٌ تنظيمي ضِمن أحد مشاريع التحول بالمدينة
أكد نائب الرئيس التنفيذي للشبكات الصحية لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور خالد بن ضيف الله الحربي، أن النطاقات الصحية هي إجراء تنظيمي ضمن أحد مشاريع التحول الصحي بتجمع المدينة الصحي.
وأضاف "الحربي": المقصود بالنطاقات، إعادة ربط المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز وخدمات طبية بـ6 نطاقات بدلًا من الارتباط المباشر بالتجمع الصحي؛ مما سيقلل من نطاق الظل الإشرافي، ويمكن تجويد العمل من خلالها.
وقال عبر قناة "الإخبارية": إن الفئات المستهدفة في هذا التحول الصحي هم في الأساس متلقو الخدمة من المرضى وذويهم ومقدمي الخدمة من الممارسين الصحيين والإداريين، وبهذه الطريقة ستتمكن إدارات النطاقات من التركيز على التشغيل الطبي، وعلى دعم احتياجات هاتين الفئتين بالدرجة الأولى؛ مشيرًا أن الممارس الصحي في المنشآت لديه احتياجات؛ وكونه يجد الإشراف المباشر والمتابعة والدعم؛ فهذا يساعده على أنه يقدم الخدمة للمرضى والمراجعين بشكل أفضل.
وأكد "الحربي" أنه في الوضع الحالي فإن مديري المنشآت الصحية لديهم الكثير من الأعمال منها أعمال التشغيل غير طبي وهذه أحيانًا تأخذ من وقتهم الكثير؛ مما يجعلهم يجدون صعوبة في دعم الزملاء الممارسين الصحيين وتفقد احتياجاتهم؛ آملًا أنه بالشكل التشغيلي الجديد سيكون جُل وقتهم موجهًا فقط إلى متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة من الممارسين الصحيين.
وأضاف الدكتور "الحربي" أن الخدمات المقدمة سيتم تجويدها، وأن التوزيع على شكل نطاقات لا يعني المساس بنظام "موعد" و"إحالتي"، والتنسيق الطبي؛ بالعكس سيتم التركيز عليها، مشيرًا إلى أن أي مواطن أو مقيم مستحق للعلاج سيتمكن في أي نقطة بالمدينة المنورة من الوصول للخدمات التخصصية المتاحة في أي مكان آخر، ولا يرتبط كونك داخل نطاق جغرافي بأنك لن تتلقى الخدمة من هذا النطاق؛ مؤكدًا أن إدارة النطاق تتابع المريض وتعمل على تسهيل تقديم الخدمة له.
يُذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي قد أعلن عن إطلاق النطاقات الخاصة به وفق استراتيجيته المعلنة مؤخرًا؛ بهدف إيجاد منظمات الرعاية المسؤولة بالمنطقة، وهي الصورة النهائية للنظام الصحي الفعال؛ حيث تم تقسيم جهات تقديم الخدمات الصحية بالمنطقة إلى ستة نطاقات تدار من خلال إدارة الشبكات بالتجمع.
وأكد التجمع أن الهدف من النطاقات هو تحسين الوصول إلى خدمات صحية أفضل لمجتمع منطقة المدينة المنورة؛ وفق استراتيجيات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي؛ منوهًا بأن إطلاقها عمل تنظيمي لن يؤثر على سير العمل حاليًا خاصة في الإحالات والتنسيق بين المنشآت الصحية.
وكان تجمع المدينة المنورة الصحي قد أعلن استراتيجيته للسنوات الخمسة المقبلة، والتي تضمنت في أهدافها تعزيز صحة السكان وتمكينهم، وتقديم رعاية صحية مميزة، بالإضافة لبناء القدرات الأساسية وإدارة المواهب وثقافة العمل، وأيضًا تحسين التشغيل والاستدامة المالية.
وبيّن التجمع في استراتيجيته أن رؤيته هي أن يكون تجمع المدينة المنورة الصحي مقدم الخدمة الصحية الموثوق لصحة ورفاهية مجتمع المدينة المنورة؛ فيما تتمثل رسالته لتحسين الصحة السكانية في المدينة المنورة عبر منظومة متكاملة وكوادر ذات كفاءة ومجتمع ممكن، وشملت الاستراتيجية خمس قيم هي: خدماتٍ محورها الفرد، والعمل الجماعي، والاحترام، والمسؤولية، والتمكين.