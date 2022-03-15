"الحربي": النطاقات الصحية إجراءٌ تنظيمي ضِمن أحد مشاريع التحول بالمدينة

وأضاف الدكتور "الحربي" أن الخدمات المقدمة سيتم تجويدها، وأن التوزيع على شكل نطاقات لا يعني المساس بنظام "موعد" و"إحالتي"، والتنسيق الطبي؛ بالعكس سيتم التركيز عليها، مشيرًا إلى أن أي مواطن أو مقيم مستحق للعلاج سيتمكن في أي نقطة بالمدينة المنورة من الوصول للخدمات التخصصية المتاحة في أي مكان آخر، ولا يرتبط كونك داخل نطاق جغرافي بأنك لن تتلقى الخدمة من هذا النطاق؛ مؤكدًا أن إدارة النطاق تتابع المريض وتعمل على تسهيل تقديم الخدمة له.